Vaslui: O ambulanta s-a impotmolit in noroi UPDATE Ministrul Sanatatii: Pacientul murise cu cateva ore inainte

La fata locului a fost trimis si un camion al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), iar autoritatile din Delesti au pus la dispozitie un buldoexcavator pentru a curata drumul si a scoate ambulanta.Pana la urma, medicul de pe ambulanta a ajuns in cele din urma la pacient cu un autoturism de teren pus la dispozitie prin intermediul autoritatilor locale."Din pacate, la fata locului, medicul nu a mai putut face nimic pentru pacientul in varsta de 51 ani, acesta fiind declarat decedat", a precizat Marius Stanciu, purtatorul de cuvant al ISU Vaslui, citat de Realitatea TV.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca barbatul pentru care s-a facut apelul la 112 murise cu cateva ore inainte si ca nu se poate vorbi despre un deces survenit pentru ca au intarziat medicii."La 5:49 a fost un apel la 112 prin care se solicita ambulanta pentru un barbat aflat in stare de inconstienta. La 5.54, ambulanta porneste spre locul interventiei, este vorba despre un echipaj terapie intensiva mobila cu medic.Medicul de pe ambulanta este sefa SMURD din Vaslui. La 6 si 16 minute, ambulanta se impotmoleste la 600 de metri de locuinta pacientului. Echipajul anunta ISU care pregateste o senilata, dar intre timp cei de acolo au vazut ca ambulanta s-a impotmolit si au trimis o masina care avea tractiune 4x4 sa ia medicul si echipamentul pentru a putea consulta pacientul.Pacientul avea rigiditate instalata de cel putin 3 ore. Deci decesul se produsese inainte. Nu putem vorbi despre un deces pentru ca nu a ajuns ambulanta, pentru ca a intarziat echipajul. In niciun caz", a declarat Sorina Pintea, la Antena3.