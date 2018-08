Un ambulantier a fost muscat de doua ori de o vipera in Apuseni

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Alba, ambulantierul a fost muscat de doua ori de o vipera in Muntii Apuseni, dar este in afara oricarui pericol."Un echipaj cu medic a dus la fata locului serul antiviperin, l-a administrat, iar acum pacientul se afla la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Alba Iulia sub observatie medicala, cu stare generala buna", potrivit SAJ Alba.Ambulantierul se afla in timpul liber, in comuna Almasu Mare, din judetul Alba.Citeste si despre copilul muscat saptamana aceasta de sarpe la Sibiu