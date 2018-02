Un batran din Dambovita e dus saptamanal la spital cu caruta, prin noroaie (Video)

Ziare.

com

In aceasta perioada, mai ales, cararile sunt pline de noroi, iar ambulantele sau pompierii nu pot ajunge in localitate in cazul in care este nevoie de ele.Astfel, mos Vasile - asa cum este cunoscut in sat batranul - este dus de fiii lui la spital, prin noroaie, cu caruta. Drumul pana la spital dureaza cateva ore.De altfel, batranul spune ca nu a vazut niciodata o ambulanta in sat, potrivit TVR Fara cai si caruta, drumul este imposibil de parcurs, caci de multe ori pana si animalelor le este greu sa inainteze prin noroi. Autoritatile locale dau vina pe tractoare, care distrug drumurile, si spun ca nu au ce face in situatia data.TVR mai scrie ca reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta Dambovita au spus ca vor gasi o solutie pentru ca batranul sa ajunga la spital in conditii normale, cu ambulanta.Din pacate, nu este primul caz de acest fel. Zilele trecute, o femeie care a nascut prin cezariana a fost dusa la controlul medical cu o masina trasa de boi , din cauza drumului impracticabil dintr-un sat din judetul Buzau, aceasta fiind sigura solutie pentru a scoate autoturismul din noroi.