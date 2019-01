Un medic de la Ambulanta Teleorman a cerut escorta pana la Bucuresti de frica sa nu fie batut daca ii mai moare cineva in masina

Ziare.

Medicul este angajat al Serviciului de Ambulanta Teleorman si a primit joi o amenda in plic pentru ca ar fi sunat in mod abuziv la numarul de urgenta 112. Medicul se apara si spune ca a apelat politia preventiv, in interes de serviciu, dupa ce, in urma cu cateva zile, a fost agresat de rudele unei fetite care a murit in ambulanta, in timp ce era transportata la Bucuresti.Doctorul a oprit, atunci, ambulanta, si spune ca a fost lovit pentru ca a refuzat sa mai duca fata la spitalul din Capitala.De aceasta data, rudele unui bolnav au solicitat sa insoteasca ambulanta pana in Capitala, iar medicul s-a temut ca experienta trecuta sa nu se repete, asa ca a solicitat preventiv sprijinul politistilor. Acestia au considerat totul un abuz si au decis sa-l amendeze cu 500 de lei."In urma cu o saptamana tocmai luasem bataie. Trei pumni si atat. Era o solicitare extrem de periculoasa de care am scapat. Acum aveam. Asa ca am solicitat politiei sa ma insoteasca pana la Bucuresti, ca sa nu se mai repete povestea. Mascatii m-au insotit, nu politistul care mi-a dat amenda. Am solicitat intr-o seara sa fiu aparat, eu si echipajul meu, pentru ca situatia se putea denatura. In seara aia nu s-a intamplat intr-adevar nimic.si nu se stie cat de recalcitranti puteau sa fie. Eu am sunat sa ma protejeze si sa nu risc nimic. In schimb acum, agentul de politie mi-a dat amenda de 500 de lei", a declarat medicul.Acesta a precizat ca va contesta amenda.Potrivit sefului Serviciului de Ambulanta Teleorman, la mijloc este vorba despre o dubla exagerare, atat din partea medicului, cat si a politistilor. Acesta este de parere ca subalternul sau nu avea motive sa ceara escorta preventiv, dar nici politia nu ar fi trebuit sa amendeze un om care sunase pentru protectie, in interes de serviciu."Acum o vreme, medicul Caraveteanu a preluat un copil de la spitalul din Videle sa-l duca la Bucuresti. Copilul fiind copilul unor romi, ei s-au tinut cu masina dupa ambulanta si, la Valea Plopilor, copilul a intrat in stop cardio-respirator. Oricum, starea era extrem de grava. A oprit ambulanta sa efectueze manevre, romii au deschis usa si au vazut ca fetita nu era bine. Acestia insistau sa duca fetita la Bucuresti, desi decedase. Iar pentru ca a refuzat,. S-a speriat atunci.Acum cateva zile, a avut de dus un pacient la Bucuresti de la Spitalul Judetean din Alexandria. Si el, de frica celor de la Valea Plopilor, a zis ca. Si a sunat la politie ca vrea sa fie insotit. I s-a spus ca nu se poate. M-a sunat inspectorul sef al politiei si mi-a zis ca un medic de la noi vrea escorta si am convenit sa il duca pana la iesirea din oras", a detaliat Cristi Popescu.Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Teleorman nu au putut fi contactati, pana la ora transmiterii acestei stiri, pentru a oferi un punct de vedere referitor la acest caz.