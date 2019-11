Un oras din Constanta a ramas cu un singur echipaj de ambulanta. Primarul da vina pe campania electorala

Ziare.

Viorel Ionescu, primarul orasului Harsova, acuza intr-o o scrisoare deschisa, destinata atat managerului general al SAJ, Laurentiu Badescu, cat si ministrului Sanatatii, Victor Costache, interesele politice ale partilor implicate, spunand ca altfel nu isi explica de ce orasul pe care il administreaza a fost privat de un echipaj de interventie in favoarea unei comune cu o populatie de patru ori mai mica."Problema nu este ca localitatea a fost privata de o ambulanta, ci de faptul ca, odata cu aceasta, a fost relocat si un echipaj din cele doua existente. In momentul de fata, Spitalul Orasenesc Harsova este deservit de o singura ambulanta cu echipaj complet. Decizia nu pare sa fi fost luata pe fondul unor situatii de urgenta care sa impuna, tocmai in acest moment, detasarea unui echipaj in localitatea Crucea.Apreciez ca este pusa in pericol sanatatea cetatenilor, atat din Harsova, cat si din localitatile limitrofe intrucat, in situatia unor evenimente rutiere, a unor situatii de urgenta in zona, un singur echipaj de salvare nu va putea asigura acoperirea deplasarii si permanenta pentru Spitalul Orasenesc Harsova, in acelasi timp (...)Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a luat o decizie pripita, care pare sa satisfaca alte scopuri sau interese decat cele care trebuie sa fie numai in interesul cetateanului, atata timp cat aceasta mutare a fost facuta tocmai acum, in pragul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale", scrie primarul Viorel Ionescu, ales din partea ALDE, in scrisoarea deschisa data publicitatii sambata.Acesta considera ca ambulanta a fost relocata in Crucea pentru ca primarul comunei, Gheorghe Frigioi, este membru PSD, iar seful Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta este simpatizant al aceluiasi partid.De altfel, Laurentiu Badescu, seful SAJ, ar fi venit din concediu pentru a interveni personal in momentul in care Viorica Dancila a acordat primul ajutor unui barbat caruia i s-a facut rau in timpul unui eveniment electoral din Constanta.Contactat telefonic, Laurentiu Badescu a negat vehement orice ratiune politica a deciziei sale si si-a argumentat hotararea luata prin apropierea sezonului rece, atunci cand ambulantele si echipajele medicale trebuie amplasate eficient in judet pentru ca interventiile sa fie cat mai rapide in conditii meteo nefavorabile."Noi suntem un serviciu judetean de ambulanta. Deci trebuie sa acoperim tot judetul Constanta. Si am facut puncte de lucru prin hotarare de consiliu director si vara, si acum, iarna. Pentru ca vine sezonul rece si este greu de acoperit un drum national Harsova-Constanta, care are 90 de kilometri. Si atunci noi trebuie sa distribuim aceste echipaje cat mai omogen.Conform Legii Sanatatii, avem niste timpi de scos in mediul urban si in mediul rural. Echipajele din substatia Harsova nu sunt dedicate doar pentru orasul Harsova. Au o arie de acoperire destul de larga. Si de la Harsova pana la prima substatie Mihail Kogalniceanu nu este niciun echipaj. La jumatatea drumului dintre Harsova si Mihail Kogalniceanu este comuna Crucea.Am hotarat ca un echipaj sa se repozitioneze aici. Pentru perioada de iarna, de la 15 noiembrie, pana la 15 martie, vrem sa deschidem cinci puncte intermediare. Deci nu are nicio legatura cu partide politice si campanie electorala", a declarat, corespondentului Mediafax, seful SAJ Constanta, Laurentiu Badescu.Orasul Harsova este situat la aproximativ 90 de kilometri de municipiul Constanta si la recensamantul din 2011 avea aproximativ 10.000 de locuitori.