Un sindicalist a facut infarct la negocierile cu ministrul Sanatatii pe sporuri. L-a resuscitat un secretar de stat

Ministerul anunta ca negocierile n-au fost intense

Este vorba de Valentin Craciun, sindicalist la Confederatia Meridian din Constanta, dupa cum au anuntat televiziunile de stiri.Cei prezenti au sunat la ambulanta , care a ajuns la sediul Ministerului Sanatatii in 10 minute. Pana la acel moment, Craciun a fost resuscitat de secretarul de stat dr. Cristian Grasu, subsecretarul de stat dr. Tiberiu Bradatan si Gheorghe Chis de la Federatia Ambulanta.Medicii care au intervenit au anuntat ca sindicalistul a fost stabilizat si transportat la spital pentru investigatii suplimentare.Oficialii de la minister au precizat, pentru Digi24, ca nu au fost discutii intense, care sa fi putut provoca acest infarct. Ulterior, Ministerul a transmis si un comunicat despre incident."In timpul intalnirii informale dintre Sorina Pintea, ministrul Sanatatii si reprezentantii sindicatelor din domeniu, unui reprezentant al Confederatiei Sindicale Meridian, cunoscut cu afectiuni cardiace, i s-a facut rau si a intrat in stop cardio- respirator.Secretarul de stat, dr. Cristian Grasu, dr. Tiberiu Bradatan, subsecretar de stat si presedintele Federatiei Ambulanta Gheorghe Chis, care participau la intalnire, au incepand manevrele de resuscitare, continuandu-le pana la sosirea echipajelor specializate.La fata locului au ajuns 2 echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov care, sub coordonarea secretarului de stat, au continuat resuscitarea pana la stabilizarea pacientului. Dupa resuscitarea cu rezultat pozitiv, pacientul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenta", se arata in comunicatul MS.Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a anuntat saptamana trecuta, in contextul in care tot mai multi angajati ai sistemului public anuntau ca le scad salariile dupa intrarea in vigoare a modificarilor fiscale, coroborate cu Legea Salarizarii, ca salariile medicilor vor ajunge in cateva luni aproape de nivelul inregistrat in UE."Cresterile salariale se aplica in doua etape. Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariile brute din sistemul medical cresc cu 25% fata de nivelul acordat in decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 decembrie 2017", a spus atunci Pintea Sindicalistii vor totusi sa se asigure ca niciun angajat din Sanatate nu va primi mai putini bani dupa 1 martie, cand expira actualele reglementari referitoare la sporurile din acest domeniu.A.S.