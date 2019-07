Vom putea initia video-call la 112. Raed Arafat: Suntem in discutii cu STS. Telemedicina e extrem de importanta

Ziare.

com

"Si la accidentul vascular cerebral telemedicina va juca un rol major, mai ales partea video, pentru ca poti asista un diagnostic la distanta, poti asista un pompier intr-o zona rurala sau un asistent vazand de la distanta si punand bolnavul sa faca anumite miscari cat sa poti sa iti dai seama daca este sau nu. Deci acesta este viitorul. (...)Folosirea telemedicinei in pre-spital devine extrem de importanta, noul sistem 112 va permite video-call-ul in viitor. Suntem in discutii cu STS-ul si in momentul in care va permite video-call-ul inseamna ca si apelantul, daca la dispecerat personalul e instruit, poate sa transmita niste imagini pe baza carora se pot lua decizii", a explicat Raed Arafat, marti, intr-o conferinta care a avut loc la Parlament.Potrivit acestuia, in Romania sunt momentan trei centre de telemedicina - la Bucuresti, Targu Mures si Iasi -, sistemul fiind in prezent in upgradare printr-un program de la Banca Mondiala.Secretarul de stat in MAI a aratat ca telemedicina se poate realiza si intre spitale.