Zece persoane care se aflau la un strand din Capitala au ajuns la spital UPDATE Strandul a fost inchis

UPDATE 17:52

Ziare.

com

Printr-un apel la 112, a fost semnalat faptul ca la un strand din zona Drumul Taberei din Capitala mai multe persoane se simt rau. Ulterior, echipajele medicale au sosit la fata locului si, dupa ce au evaluat pacientii, au decis ca acestia sa fie transportati la spital, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov.Este vorba despre sase copii (transportati la Spitalul Grigore Alexandrescu) si patru adulti (transportati la Spitalul Floreasca si la Spitalul Universitar).La acel strand a fost prezenta si o autospeciala CBRN pentru masuratori (destinata pentru interventii in cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice sau radiologice), iar in urma analizei, s-a depistat o depasire a limitelor admise in camera de clorare.A fost analizat aerul si din jurul bazinului, nefiind inregistrate depasiri ale clorului.Ministerul Sanatatii anunta ca a fost informat de DSP Bucuresti cu privire la suspendarea activitatii strandului Moghioros pana la remedierea deficientelor constatate."In urma sesizarii Politiei sector 6 cu privire la intoxicatia cu clor a mai multor persoane, printre care si copii, inspectorii sanitari au efectuat in aceasta dupa-amiaza un control la unitatea de agrement si au prelevat mai multe probe de apa din bazinele existente", informeaza Ministerul Sanatatii.Pana la un rezultat final si remedierea pompei de distribuire a clorului, inspectorii DSPMB au decis suspendarea activitatii acestei unitati, arata sursa citata.