10.000 de masini care transportau animale vii au fost verificate in trafic. Ce amenzi a dat ANSVSA

Ziare.

com

Presedintele ANSVSA, Robert Chioveanu, a anuntat controale fara precedent in perioada sarbatorilor de iarna, unele dintre acestea fiind realizate impreuna cu politisti."ANSVSA-ul a reusit in aceasta perioada sa faca un numar zic eu destul de mare de controale si am inceput in primul rand acum doua saptamani cu verificarile in trafic. Am primit sprijinul Ministerului de Interne si am declansat o operatiune fara precedent impreuna cu colegii de la Ministerul de Interne. Am facut controale in trafic pentru limitarea circulatiei animalelor si in special a porcilor vii. Vreau sa va mentionez ca aceste controale vor continua pana in data de 7 ianuarie 2020", a declarat dr. Robert Chioveanu, citat de agrointel.ro.Potrivit acestuia, au fost verificate in trafic 9.454 de masini care transportau animale vii.In plus, s-au luat probe din produse obtinute din lapte de vaca si capra, pentru a verifica daca s-au substituit grasimile animale cu grasimi vegetale.Au fost recoltate 216 probe si s-au analizat pana la data de 19 decembrie 172 de probe, 16 probe fiind neconforme. Au fost identificate probleme in judetele Brasov, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti si Tulcea, dar si in municipiul Bucuresti.Atentia specialistilor se indreapta in aceasta perioada si catre sectoarele de depozitare-comercializare legume/fructe. Aici au fost aplicate 20 de sanctiuni contraventionale in valoare de 130.000 de lei si 48 de avertismente. Au fost prelevate 1.463 de probe din care au rezultat 15 probe cu rezultate neconforme.