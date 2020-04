20 de persoane dintr-o comuna din Galati, amendate cu cate 20.000 de lei, sambata noaptea

Ziare.

Potrivit sursei citate, politistii galateni s-au autosesizat si au mers imediat la fata locului, in comuna Munteni, din judetul Galati, de unde, in seara de 18 aprilie, in jurul orei 22,15, erau transmise "live" imagini pe o retea de socializare din care reiesea faptul ca mai multe persoane incalca dispozitiile legale impuse de starea de urgenta.Aici, politistii au constatat ca, in mijlocul unei strazi, in jurul unor cauciucuri ce ardeau cu flacara deschisa, se afla un grup de persoane care se manifestau zgomotos si care, la vederea echipajelor de politie, au fugit in curtile locuintelor.In urma vizionarii imaginilor si a investigatiilor efectuate, au fost identificate 20 dintre persoanele care au participat la aceasta adunare, fiind sanctionate contraventional pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Militare nr. 3/2020, fiecare cu amenda in valoare de 20.000 lei.Incendiul a fost stins de un echipaj de pompieri solicitat la fata locului, nefiind inregistrate pagube materiale, iar politistii continua verificarile pentru identificarea si sanctionarea tuturor celor care au participat la aceasta adunare.