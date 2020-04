30.000 de lei amenda la centrul de dializa din Alba Iulia, cu 10 cazuri de coronavirus

LIVE

Ziare.

com

"Dupa finalizarea verificarilor efectuate de inspectorii sanitari din cadrul DSP Alba la Centrul de dializa - SC Nefromed Dialysis Centers SRL din Alba Iulia, s-a constatat ca nu au fost respectate in totalitate recomandarile DSP Alba transmise in data de 27.03.2020.Pentru aceasta neconformitate, conform prevederilor HG 857/2011, art.30 lit.h", a transmis presei Alexandru Sinea.DSP a transmis, din nou, recomandari pentru cresterea nivelului de protectie a personalului medical si a pacientilor dializati.Pana miercuri, au fost testate pozitiv trei cadre medicale - un medic si doua asistente, precum si sapte pacienti, dintr-un total de 48 de probe recoltate.Intre timp, au fost recoltate alte aproximativ 40 de probe, urmand a se cunoaste rezultatul acestora in cursul zilei de miercuri.La Centrul de Dializa din Alba Iulia urmeaza tratament peste 100 de pacienti, din Alba si judete limitrofe.