Amendata cu 1.500 de lei pentru ca si-a lasat cainele sa iasa din curte si sa latre la trecatori

Ziare.

com

Incidentul s-a produs in apropierea unei scoli gimnaziale, iar proprietara animalului a spus ca nu isi explica cum a iesit din curte.Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Constanta a fost sesizat, marti, cu privire la faptul pe strada Unirii din municipiul Constanta, in imediata apropiere a Scolii Gimnaziale nr. 43, un caine apartinand rasei Rottweiler era nesupravegheat si latra la trecatori.Un echipaj s-a deplasat la fata locului si a constatat ca situatia reclamata se confirma, animalul putand constitui o amenintare pentru persoanele din zona."Jandarmii au identificat-o in scurt timp proprietara cainelui, aceasta neputand explica cum animalul a iesit din curtea casei in loc public, fara a avea botnita si fara a fi tinut in lesa, asa cum prevede legislatia specifica", se arata intr-un comunicat.Deoarece prin fapta sa femeia a creat o stare de pericol pentru trecatori, jandarmii au amendat-o cu 1.500 lei.