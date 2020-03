Amenzi de 17,2 milioane de lei pentru romanii care au iesit din casa fara motiv, in ultimele 48 de ore

LIVE

Ziare.

com

Astfel, politistii au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 17.256.424 de lei in primele 48 de ore de la intrarea in vigoare a posibilitatii de sanctionare (miercuri, ora 12:00).De asemenea, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 2 si pana in prezent,Iar, pentru acestea fiind dispusa masura carantinarii pentru o noua perioada de 14 zile.Pana acum, au fost intocmite, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat 2.866 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.De asemenea, cu ocazia formalitatilor de intrare in tara, Politia de Frontiera a intocmit 4 dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 326 Cod Penal.Amintim ca vineri la amiaza s-a anuntat ca sunt 263 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total de persoane infectate ajungand la 1.292 in tara noastra. Miercuri a fost prima zi de izolare totala in Romania, Ordonanta Militara nr.3 privind masurile de prevenire a raspandirii COVID-19 fiind publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial. A.G.