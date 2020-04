Amenzi de aproape 2,5 milioane de euro, in ultimele 24 de ore, pentru cine n-a respectat masura izolarii

Ziare.

Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a informat ca politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore, 5.410 persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 11.857.219 lei.Suma totala reprezinta aproape 2,5 milioane de euro si inseamna ca fiecare persoana a fost amendata, in medie, cu aproape 2.200 de lei, ceea ce arata ca o foarte mare parte a amenzilor a fost de 2.000 de lei - minimul prevazut de lege.De asemenea, comunicatul GCS mai arata ca au fost intocmite, pana in prezent, 442 de dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.