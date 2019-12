Amenzi de aproape 4 milioane de lei in cluburi fara autorizatie de securitate la incendiu

Ziare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, in perioada urmatoare, 24 de ore din 24, salvatorii sunt pregatiti sa actioneze atat pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, cat si pentru gestionarea tuturor solicitarilor primite din partea cetatenilor.In fiecare zi, pompierii pot interveni cu peste 3.300 de mijloace tehnice, dintre care aproape 800 echipaje de stingere, 103 masini de descarcerare, 304 ambulante SMURD, 31 unitati de terapie intensiva mobila, 7 ambulante de terapie intensiva mobila specializate in tratament neonatologic, precum si 43 autospeciale pentru transport personal si victime multiple.Masurile dispuse la nivelul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta sunt menite sa asigure gestionarea eficienta a diverselor tipuri de risc si vizeaza acoperirea palierelor preventiv si de interventie.In acest sens, in scopul prevenirii evenimentelor care pot umbri aceste sarbatori, IGSU a dispus unitatilor subordonate intreprinderea masurilor suplimentare de protectie pe linia securitatii la incendiu la obiectivele care reunesc un numar mare de participanti.Astfel, in perioada 28 noiembrie - 22 decembrie, pompierii au facut, la nivel national, 2.548 controale de prevenire la obiective ce desfasoara activitati cu public numeros, cluburi, discoteci si unitati de alimentatie publica care organizeaza petreceri de Craciun si Revelion.In urma acestor verificari, inspectorii de prevenire au identificat, iar pentru nerespectarea normelor de securitate la incendiu, au fost aplicate 1.081 amenzi, in cuantum de 3.785.215 lei.IGSU aminteste ca cele mai multe incendii la locuinte au drept cauza cosurile de fum necuratate, instalatiile electrice improvizate sau cu defectiuni, precum si mijloacele de incalzire lasate nesupravegheate.Pentru a preveni producerea unor incendii, oamenii sunt sfatuiti sa nu aprinda artificii sau lumanari in bradul de Craciun sau in apropierea materialelor care pot lua foc. De asemenea, este important ca bradul sa nu fie pus in apropierea sobelor, a caloriferelor ori a altor mijloace de incalzire."In situatia in care parasiti locuinta, decuplati aparatele electrice, iar daca va cazati in structuri de primire turistice, familiarizati-va cu traseele cailor de evacuare din incinta acestora.De asemenea, recomandam parintilor supravegherea permanenta a micutilor lor, pentru a fi eliminata posibilitatea ca acestia sa utilizeze petarde, artificii sau alte obiecte periculoase", sfatuiesc pompierii.