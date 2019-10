Amenzi de pana la 6.000 de lei si munca in folosul comunitatii pentru cine da petrecere si deranjeaza vecinii

Ziare.

Legea vizeaza sanctionarea celor care organizeaza petreceri private si folosesc aparatura muzicala care tulbura linistea in cartiere rezidentiale cu amenzi intre 2.000 si 3.000 de lei, transmite Mediafax.Legea in vigoare interzice "organizarea de petreceri cu caracter privat si utilizarea de aparatura muzicala la intensitate de natura a tulbura linistea locuitorilor, in corturi, alte amenajari sau in spatiu neacoperit, situate in perimetrul apropiat imobilelor cu destinatia de locuinte sau cu caracter social, in mediul urban".De asemenea, in cazul repetarii contraventiei in termen de 24 de ore, se aplica o amenda de pana la 6.000 de lei sau prestarea a 100-150 de ore de activitati in folosul comunitatii.Actul normativ prevede, de asemenea, amendarea cu pana la 1.500 de lei a persoanelor care refuza sa furnizeze politistilor sau jandarmilor date de identificare sau sa se prezinte la sediul Politiei.