Amenzi de peste 16 milioane de lei, in doar 24 de ore, pentru romanii care nu au respectat restrictionarea circulatiei

LIVE

Ziare.

com

Astfel, au fost amendate peste 10.000 de persoane, potrivit unei informari a Grupului de Comunicare Strategica remisa luniTotodata, in acelasi interval de timp, s-au aplicat sanctiuni si pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina: peste 1.200. In plus, au fost deschise si 12 dosare penale, pentru zadarnicirea combaterii bolilor."(...) in ultimele 24 de ore, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat, in acelasi interval de timp,Politistii au depistat, in ultimele 24 de ore,. Acestora le-au fost aplicate", se arata in informarea GCS.Totodata, Grupul a anuntat, luni, 192 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. Astfel, bilantul imbolnavirilor in tara noastra ajunge la 1.952 Pacientii nou confirmati au varsta cuprinsa intre 1 si 90 de ani."Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate si externate (55 la Timisoara, 85 la Bucuresti, 19 la Iasi, 7 la Craiova, 11 la Constanta si 3 la Cluj)".