Amenzi de peste 700.000 lei pe litoral: S-au gasit cazi cu mucegai, vitrine frigorifice cu rugina, meniuri fara tarife

Existenta sectoarelor de plaja fara respectarea zonei de 30% plaja de nisip fara sezlonguri

Existenta sectoarelor de plaja fara respectarea numarului de cabine de schimb

Nereguli semnalate in camerele de cazare: cazi cu mucegai, lipsa numarului regulamentar de prosoape/turist (3 buc.), lipsa telefoanelor fixe sau a mapelor speciale pentru turisti

Deficiente de informare la receptie: neafisarea tarifelor de mic dejun, a serviciilor suplimentare gratuite si a celor contra cost, a datelor de identificare ale companiei si a orarului de functionare etc.

Deficiente de informare referitoare la adancimea piscinei

Deficiente de informare referitoare la regulemantul de functionare al echipamentelor de joaca pentru copii

Lipsa certificatului de clasificare in turism

Nerespectarea conditiilor de depozitare, pastrare si expunere la comercializare a produselor alimentare, depozitarea acestora direct pe paviment, nerespectand conditiile de temperatura impuse de producator (la temperatura mediului ambiant, de exemplu)

Comercializarea produselor la promotie in afara datei de valabilitate a acesteia

Comercializarea de produse alimentare cu data limita de consum depasita

-Comercializarea de produse fara traducere in limba romana a etichetei

Lipsa informatiilor referitoare la tara de origine si calitate, in cazul legumelor si fructelor

Comercializarea de produse cosmetice in afara termenului de valabilitate

Comercializarea jucariilor fara elemente de identificare si caracterizare, fara licenta sau instructiuni

Comercializarea jucariilor notificate RAPEX, fara adresa si denumire a distribuitorului/importatorului

Lipsa compozitiei materialelor, in cazul textilelor sau a pictogramei, in cazul incaltamintei

Potrivit unui comunicat transmis, sambata, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, ANPC a infiintat, in perioada estivala, structura pentru protectia consumatorilor "Comandament Litoral 2019", iar in perioada 3 - 10 iulie, comandamentul a desfasurat 197 de actiuni de control, in 182 dintre acestea constatandu-se abateri de la prevederile legale in vigoare.Au fost controlate 115 unitati de alimentatie publica, 21 de unitati de cazare, unitati de agreement si sectoare de plaja, 35 de unitati de comercializare de produse alimentare si 26 de unitati de comercializare de produse nealimentare.In urma verificarilor,Au fost oprite definitiv si retrase de la comercializare produse in valoare de 50.282 lei, au fost oprite temporar de la comercializare produse in valoare de 52.309 lei si a fost oprita temporar prestarea serviciilor a 21 de operatori economici.In cazul unitatilor de prestari servicii nealimentare s-au gasit urmatoarele nereguliIn cazul unitatilor de comercializare bunuri alimentare:In cazul unitatilor de comercializare bunuri nealimentare: