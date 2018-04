Amenzi de peste 9 milioane de lei in weekendul de Florii. Aproape 2.000 de permise au fost retinute

Ziare.

com

Potrivit Politiei Romane, in perioada 30 martie - 1 aprilie, in weekend-ul cu duminica Floriilor, au actionat peste 8.000 de politisti, fiind organizate in medie 3.866 de patrule pe zi. Au fost prezenti in teren peste 1.400 de politisti rutieri cu 319 aparate radar. Astfel, politistii au derulat 317 actiuni si controale si au intervenit la 9.139 de evenimente, dintre care 7.558 sesizate prin 112.In urma actiunilor desfasurate, au fost sesizate 2.404 infractiuni, fiind prinse in flagrant delict 523 de persoane. Pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 28.009 sanctiuni contraventionale, dintre care 4.904 pentru tulburarea a ordinii si linistii publice si 657 pentru comert ilegal.De asemenea, au fost gasite 31 de persoane urmarite, dintre care 28 la nivel national si trei la nivel international.In ceea ce priveste domeniul rutier, politistii au dat 20.720 de amenzi, dintre care 150 pentru consum de alcool si 6.764 pentru viteza. In plus, au fost retinute 1.747 de permise de conducere, dintre care 201 pentru consum de alcool si 497 pentru viteza, fiind retrase 547 de certificate de inmatriculare.Valoarea totala a amenzilor se ridica la 9.112.682 de lei. Au fost confiscate si bunuri in valoare de 153.065 de lei.