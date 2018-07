Amenzile vor putea fi platite la jumatate in 15 zile, in loc de 2. Iohannis a promulgat legea

Ziare.

"Prezenta lege reglementeaza masuri pentru facilitarea achitarii amenzilor contraventionale prin constituirea unui cont unic de plata si simplificarea procedurilor de urmarire a incasarii amenzilor. (...) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal", se arata legea adoptata, decizional, de Camera Deputatilor, pe 27 iunie, si promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis.Actul normativ mai prevede deschiderea unui cont unic la Trezoreria Statului unde vor fi centralizate toate sumele incasate din amenzi."Pentru scopul prezentei legi: a) se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat incasarii amenzilor contraventionale; b) se reglementeaza obligatia utilizarii unei serii de evidenta unica a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, denumit in continuare proces-verbal de contraventie; c) se instituie titlul de creanta electronic cuprinzand datele din procesul-verbal de contraventie, stabilite de prezenta lege; d) se constituie sistemul informatic de gestionare a titlurilor de creanta electronice", potrivit sursei citate.Actul normativ mai prevede ca timpul pentru achitarea amenzii, la jumatate din suma, sa creasca de la 48 de ore, la 15 zile.De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, "contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii prevazute de lege si in acele situatii in care actul normativ de stabilire a contraventiilor nu prevedea expres aceasta posibilitate".