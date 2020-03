Apelarea abuziva la 112 poate fi sanctionata cu 8.000 de lei sau munca in folosul comunitatii - Iohannis a promulgat legea

Alertarea falsa, agravanta

Potrivit legii,, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activitati in folosul comunitatii."Savarsirea din nou a contraventiei in interval de un an de la aplicarea sanctiunii se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activitati in folosul comunitatii," stabileste legea.Apelarea falsa este descrisa ca fiind "."In acest caz,Legea mai sanctioneaza alertarea falsa a agentiilor specializate de interventie, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activitati in folosul comunitatii."Savarsirea din nou a contraventiei in interval de un an de la aplicarea sanctiunii se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei sau, prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prestarea de la 400 de ore la 800 de ore de activitati in folosul comunitatii," prevede noul act normativ.Alertarea falsa este descrisa ca fiind "In acest caz,Din punct de vedere tehnic, este vorba de o lege care completeaza OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.