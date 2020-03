Aproape 24.000 de persoane amendate pentru ca au iesit din case fara motiv. Amenzi de peste 31 de milioane de lei

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al GCS, de la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare nr. 3, politistii au depistatcare nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale inDe asemenea, structurile abilitate ale MAI au intocmit, pana in prezent,sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, iar Politia si Jandarmeria au aplicat 4.235 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.Cu ocazia formalitatilor de intrare in tara, Politia de Frontiera a intocmit patru dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 326 Cod Penal.