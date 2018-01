Atentie la ce scrieti pe Facebook! Un barbat a fost amendat cu 200 de lei dupa ce a jignit un politist

Ziare.

com

Reprezentantii Politiei Galati sustin ca sanctiunea a fost aplicata conform prevederilor legale.Barbatul s-a plans pe Facebook ca este victima unui abuz , dupa ce a fost sanctionat cu o amenda in valoare de 200 de lei pentru jigniri aduse unui politist pe reteaua de socializare.El a si postat pe reteau de socializare o fotografie a procesului verbal pentru a-si sustine afirmatiile. "In data de 14.01.2018 a postat un comentariu pe Facebook cu referire la un politist din cadrul Sectiei 3 Politie in care ii aducea acestuia injurii 'un bou de politist de la a 3-a, il cunosc si stiu ce spun'. Va multumesc ca m-ati inteles", a scris el pe Facebook.Reprezentantii Politiei Judetene Galati confirma faptul ca barbatul a fost amendat dupa ce a adresat injurii unui politist pe Facebook, iar sanctiunea i s-a aplicat conform Legii nr. 61 pentru adresare de cuvinte si expresii jignitoare, sanctiunile prevazute fiind de la 200 la 1.000 de lei."Este vorba despre un barbat care a fost amendat pentru injurii, sanctiunea aplicata fiind in cuantum de 200 de lei", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin.In primavara anului trecut, un barbat din Intorsura Buzaului a fost obligat de instanta sa plateasca 15.000 de lei ca daune pentru ca a postat pe Internet mesaje injurioase la adresa unui politist.