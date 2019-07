Barbatul filmat de Lucian Mindruta cand arunca deseuri intr-un rau a fost amendat cu 2.000 de lei

Ziare.

"In cursul zilei de astazi, in urma unei filmari postate pe Facebook de jurnalistul Lucian Mindruta si distribuita pe aceeasi retea de socializare, in care se vede cum soferul unei autoutilitare descarca o remorca cu pamant in albia raului Steaza, Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Sibiu s-a autosesizat si a demarat un control in teren, la care au participat reprezentanti ai IPJ - Sibiu si ai SGA Sibiu, impreuna cu primarul Comunei Rasinari. La scurt timp, a fost identificat faptasul, care a declarat ca 'pamantul provenea de la un prieten care sapase in curte'", a transmis, joi seara Garda Nationala de Mediu.Sursa citata a precizat ca barbatul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 2.000 lei, conform Legii 211/2011 privind regimul deseurilor.Totodata, Garda de Mediu a dispus Primariei Rasinari masuri de igienizare a perimetrului afectat, precum si monitorizarea zonelor predispuse la abandonarea de deseuri.La ora transmiterii acestei stiri, reprezentantii Primariei actioneaza cu utilaje in vederea salubrizarii zonei respective."La capatul spre Paltinis al Rasinariului am prins o descarcare (presupun) ilegala de reziduuri - pamant si cateva caramizi. De la constructii probabil. Pe o pajiste care a fost candva frumoasa. In rau!", a scris Mindruta pe Facebook.