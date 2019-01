Cat va fi punctul de amenda auto in 2019, dupa ce a crescut salariul minim

Ziare.

com

Punctul de amenda se calculeaza ca 10% din salariul minim brut pe economie, iar, daca Guvernul nu ar fi decis inghetarea sa, acesta ar fi urmat sa creasca odata cu majorarea salariului minim.Este pentru a doua oara cand guvernul ia o astfel de decizie. Si in 2017, executivul a stabilit sa inghete punctul de amenda pentru 2018 tot la 145 de lei.In ultimii ani, valoarea punctului de amenda a crescut astfel: 67 de lei in anul 2011, apoi 70 de lei in anul 2012, 75 de lei in 2013, 85 de lei in anul 2014, 97,5 lei in anul 2015 si 125 de lei in anul 2016.Guvernul a adoptat la inceputul lunii decembrie proiectul de hotarare pentru stabilirea salariului minim brut pe tara incepand cu 2019 la 2.080 lei Cu toate ca a promis ca atat angajatii cu peste 15 ani vechime, cat si cei cu studii superioare primesc de la 1 ianuarie un salariu minim brut de 2.350 de lei, Executivul s-a razgandit. De aceasta majorare beneficiaza doar cea de-a doua categorie. Pentru cei cu vechime de peste 15 ani, salariul minim brut va fi tot 2.080 lei.