CE a amendat doi producatori de conserve din legume cu peste 30 de milioane de euro

Grupul francez CECAB a fost amendat cu 18 milioane de euro, in timp ce compania olandeza Coroos va plati 13,6 milioane de euro.Din cartel facea parte si firma franceza Bonduelle, care a obtinut imunitate si nu a mai platit amenda de aproximativ 250 de milioane de euro, pentru ca a dezvaluit intelegerea secreta, care s-a derulat in perioada 2000 - 2013, a anuntat vineri executivul comunitar.Coroos si CECAB, alaturi de Bonduelle, au recunoscut ca au facut parte din cartel, colaborand pentru a stabili preturile si ajungand la un acord privind cota de piata si volumele de vanzari. Cele trei firme s-au inteles asupra conservelor de fasole, mazare si porumb dulce vandute retailerilor din tari europene, a precizat Comisia Europeana.Institutia a informat ca va continua ancheta in cazul unei a patra firme, Conserve Italia.