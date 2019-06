Ce sanctiuni a primit gradinita unde o educatoare a ascuns un copil cu dizabilitati, sa nu-l vada inspectia

Ziare.

"Decizia unei educatoare de a muta un copil cu dizabilitati la o alta grupa pe perioada inspectiei reprezinta discriminare conform art. 2 si art. din 15 G. 137/2000, republicata. Educatoarea a fost sanctionata cu avertisment contraventional, iar gradinitei i s-a aplicat sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 1.000 lei. Se recomanda educatoarei ca pe viitor sa evite astfel de actiuni", se arata in decizia Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, potrivit unui comunicat de presa.Hotararea a fost adoptata cu unanimitate de voturi a celor prezenti (7).O fetita cu tulburari de spectru autist de la Gradinita nr. 42 din Capitala a fost inchisa, in luna februarie 2019, intr-o clasa goala in timp ce in instiutie se afla o inspectie.Situatia s-a aflat dupa ce matusa unei fetite a postat pe pagina ei de Facebook intreaga situatie, explicand faptul ca educatoarea i-a recomandat sa tina copilul acasa. De asemenea, a fost postata si conversatia dintre educatoare si mama copilului. Cadrul didactic ii spune parintelui ca vor mai fi 2-3 copii, in cazul in care vor fi prezenti, si vor sta cu o alta educatoare. Intrebata de ce, profesoara a spus ca "avem inspectie"."Tamara are 5 ani, este inteligenta, stie alfabetul, spune poezii, picteaza, vorbeste engleza, are fantezie. Nu este un copil problema, nu este agresiva. Deci educatoarea nu trebuie sa depuna vreun efort in plus", a postat pe Facebook matusa fetitei.