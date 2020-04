Cum ar putea fi anulate amenzile date in baza ordonantelor militare. Opinia lui Augustin Zegrean

Ziare.

com

Zegrean a spus la Digi24 ca acest lucru ar fi posibil daca CCR ar da dreptate Avocatului Poporului, care a formulat o exceptie de neconstitutionalitate referitor la prevederi din doua OUG privind regimul starii de urgenta, mentionand ca exigentele statului de drept impun ca garantiile juridice ale drepturilor prevazute de Constitutie in beneficiul cetatenilor sa fie utilizate potrivit scopului pentru care au fost instituite."S-a exagerat, este specific romanesc, s-a sarit calul. Sunt mult prea mari amenzile raportat la castigul populatiei, nu cred ca populatia va putea sa le plateasca. De unde bani, mai ales in perioada de criza!Pe o parte, statul le da bani oamenilor ca sa poata supravietui, prin somaj tehnic, pe de alta, le da amenzi de nu se pot incadra in niciun fel sa le plateasca. Probabil ca de data asta CCR va fi de acord cu Avocatul Poporului si atunci ma intreb cine va mai plati aceste amenzi", a spus Zegrean.Practic, fostul sef al CCR a explicat ca, "daca prevederile privind amenzile vor fi declarate de CCR neconstitutionale, toate amenzile care se aplica vor fi anulate, pentru ca vor fi date in baza unei legi declarate neconstitutionale".Insa Zegrean a mentionat ca pentru ca acest lucru sa se intample "cine primeste amenzi va trebui sa le conteste in justitie, daca crede ca nu au fost corect aplicate".