Cum poti sa iei 2.000 de lei amenda: O poveste cu droguri, varza si o scroafa in calduri

Horatiu Peter, sotul femeii amendate, a postat pe Facebook un mesaj in care a povestit cum a incalcat sotia sa ordonanta militara."Multumim domnului sef de post Pomi, Ioan Sorean, pentru amenda data sotiei mele cu ocazia in care porcul din gospodarie a fugit pe strada si sotia mea n-a apucat sa ia declaratia pe propria raspundere incalcand astfel ordonanta militara. 2.000 de lei. Ma intreb retoric cum stam cu cei ce au plantat drogurile, oare se planteaza ca si varza?", a scris Peter.In procesul verbal de contraventie pentru suma de 2.000 de lei se arata ca femeia a circulat, in calitate de pieton, pe strada Principala din comuna Pomi, fara a avea asupra sa declaratia pe proprie raspundere prevazuta de Ordonanta Militara nr. 3.Seful de post a mai scris ca procesul verbal a fost completat in lipsa "datorita faptului ca animalul (porcul), condus pe strada, putea deveni pericol pentru circulatia rutiera".Horatiu Peter a povestit ca scroafa, care era in calduri, a iesit din curtea gospodariei pentru a ajunge la vier, iar sotia sa a fugit sa o prinda."Sotia a fugit dupa scroafa vreo 300 de metri si a prins-o in zona magazinului din sat, iar acolo s-a intalnit cu seful de post care era in masina si a intrebat-o, fara sa se dea jos si fara sa o legitimeze, daca are declaratia pe proprie raspundere la ea, iar sotia i-a raspuns ca nu, pentru ca a fugit dupa porc.Iar seful de post i-a spus ca o va amenda, dar nici macar nu s-a apropiat de ea. Sunt niste reguli, de ce nu a legitimat-o? De ce nu a completat procesul verbal in prezenta ei, ci l-a completat el si ni l-a trimis pe posta?", a precizat Peter.El sustine ca amenda data sotiei sale ar fi fost o razbunare a sefului de post din Pomi la adresa familiei sale."Noi avem o pajiste pentru animale in sat iar anul trecut, in partea stanga, seful de post a pus o cultura de varza, iar in partea dreapta, cineva a plantat culturi de marijuana. Noi am aflat si am sesizat DIICOT si am spus ca l-am vazut pe el si alti aliati ai lui lucrand in zona, dar nu ne-am dat seama ce fac. Am ajuns sa fim noi cercetati de DIICOT pentru ca seful de post a spus procurorilor ca ne banuieste pe noi pentru cultura de marijuana", a relatat Peter.Amenda de 2.000 de lei a fost contestata la Judecatoria Satu Mare.Purtatorul de cuvant al IPJ Satu Mare, Paula Gabor, a declarat la randul sau ca justificarea femeii amendate a fost ca a mers sa duca porcul acasa, "insa nu se afla in fata gospodariei, ci la distanta de aceasta"."Procesul verbal a fost incheiat in lipsa, doamna nu a dorit sa il semneze", a spus Gabor.