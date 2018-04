In Sambata Mare si de Inviere, politistii au dat 4.700 de amenzi. 290 de soferi au ramas fara permis

Ziare.

Conform sursei citate, in data de 7 aprilie, peste 9.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Politistii au fost prezenti si in zona bisericilor si a lacaselor de cult, unde au avut loc slujbe de Inviere.Au fost organizate 265 de actiuni si s-a intervenit la 2.915 evenimente, dintre care 2.435 au fost sesizate prin 112.In urma activitatilor, au fost constatate 672 de infractiuni, 142 de persoane fiind surprinse in flagrant delict, precizeaza comunicatul citat.De asemenea, au fost depistate sapte persoane urmarite national sau international, iar in cauzele instrumentate au fost dispuse 22 de masuri preventive.Totodata, pentru neregulile constatate, politistii au aplicat 4.700 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 1.500.000 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de peste 50.000 de lei.Politistii rutieri au desfasurat activitati pentru cresterea sigurantei in trafic , fiind constatate 128 de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. Au fost retinute 290 de permise de conducere si au fost retrase 77 de certificate de inmatriculare, se mai arata in comunicatul IGPR.