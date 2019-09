Mama Luizei Melencu a fost amendata cu 5.000 de lei de procurorii DIICOT

Ziare.

Oficiali ai DIICOT au precizat ca urmeaza ca anchetatorii sa se adreseze instantei pentru a obtine un mandat de aducere pe numele mamei Luizei. DIICOT a solicitat, miercuri, ajutorul Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care sa se stabileasca profilul genetic (ADN) in cazul Luizei Melencu, dar si pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dinca, suspectul crimelor de la Caracal.Ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Craiova, in baza ordonantei de delegare emisa de catre procurorii DIICOT - Structura Centrala, s-au prezentat luni la domiciliul Monicai Georgeta Melencu, in scopul prelevarii de probe biologice, necesare aflarii adevarului in cauza si efectuarii unei noi expertize judiciare genetice."S-a solicitat consimtamantul partii civile Monica Georgeta Melencu, care, dupa consultarea cu aparatorul ales, a refuzat prelevarea de probe", precizau anchetatorii.Gheorghe Dinca a afirmat, la audieri, ca a ucis-o pe Luiza Melencu. Pe 18 septembrie, DIICOT anunta ca oasele descoperite in zona de liziera de pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani, alta decat Alexandra Macesanu.