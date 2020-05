Orban anunta ca se dau in continuare amenzi, dar la nivelul anterior starii de urgenta. CCR le-a declarat insa si pe ele neconstitutionale

CCR a declarat neconstitutionale si amenzile date anterior OUG 34/2020

Ziare.

com

Orban a explicat ca amenzile se dau acum la nivelul anterior ordonantei 34/2020."Sunt amenzile care au fost incluse in ordonanta. Noi am marit amenzile pentru a creste gradul de conformare la reguli. Faptul ca s-a luat aceasta decizie a CCR, trebuie sa asteptam motivarea,", a explicat Orban.Intrebat in baza carui cadru legislativ se vor aplica aceste amenzi, Orban spus ca declararea ca neconstitutionala a OUG poate sa fie interpretata ca o revenire la vechile amenzi.De asemenea, el a precizat ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale pentru a intelege cu adevarat care sunt toate consecintele constitutionale, legale, juridice ale acestei decizii."A fost declarat neconstitutional un articol al unei ordonante de urgenta care a modificat ordonanta de urgenta anterioara, declararea ca neconstitutionala a articolului respectiv poate sa fie interpretata ca o revenire la vechile amenzi. Deocamdata trebuie sa vedem exact despre ce e vorba, ca nu avem decat o comunicare din partea CCR, cand vom avea si motivarea atunci vom intelege cu adevarat care sunt toate consecintele constitutionale, legale, juridice ale acestei decizii a Curtii Constitutionale", a subliniat premierul.Insa CCR a decis miercuri ca este neconstitutional si articolul 28 din OUG 1/1999, adica fix articolul in baza caruia era stabilit cuantumul amenzilor inainte de OUG 34/2020."Curtea a constatat ca prevederile art.28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/1999, caracterizate printr-o tehnica legislativa deficitara, nu intrunesc exigentele de claritate, precizie si previzibilitate si sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, prevazut de art.1 alin.(5) din Constitutie, precum si principiul restrangerii proportionale a exercitiului drepturilor si libertatilor fundamentale, prevazut de art.53 alin.(2) din Constitutie", arata CCR in decizie.Curtea Constitutionala a precizat, intr-un comunicat, ca a decis, cu unanimitate, ca OUG 34 este neconstitutionala in integralitate. Aceasta ordonanta este cea prin care au fost majorate amenzile pentru persoane fizice de la 100-5.000 de lei la 2.000-20.000 de lei, iar pentru persoane juridice de la 1.000-70.000 de lei, la 10.000 - 70.000 de lei.Ulterior, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a transmis tuturor cetatenilor care considera ca au fost in mod abuziv amendati in perioada starii de urgenta, pentru incalcarea prevederilor din ordonantele militare, ca pot contesta aceste amenzi, in instanta, pana pe data de 30 mai 2020