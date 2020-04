Orban: Nu a existat niciodata o dispozitie in sensul de a se da amenzi la kilogram

LIVE

"Nu a existat niciodata o dispozitie care sa fie data in sensul de a se da amenzi la kilogram, in sensul de a se da plan de amenzi", a afirmat Orban."Am avut dialog extrem de serios cu cei care conduc Ministerul Afacerilor Interne, cu cei care conduc Politia, Jandarmeria, Politia de Frontiera, iar cuvantul de ordine care a fost dat catre politisti a fost masura, politete, o abordare cat se poate de serioasa a necesitatii implementarii masurilor luate.. Daca mai exista abuzuri pe plan local, am solicitat conducerii institutiilor din subordinea MAI sa corecteze astfel de situatii si atunci cand se da o amenda sau se ia decizia de constituire a unui dosar penal sa se faca cu motive extrem de solide si extrem de serioase", a afirmat primul ministru, marti seara, intr-o interventie la TVR.Acesta spune ca discutat mult cu oficialii MAI si in acest context spune ca a pus accentul pe preventie si ca a solicitat "sa nu se dea amenda din prima", sa de dea avertismente si doar in cazuri de incalcare "foarte clara, foarte severa, cu buna stiinta" a regulilor sa se dea amenzi.De asemenea, premierul a afirmat ca respinge "campania" care se face in spatiul public, conform careia autoritatile care actioneaza in domeniu ordinii publice fac abuzuri, el spunand ca "trebuie respectate regulile".