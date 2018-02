Parlamentarii maresc cu sute de lei numeroase amenzi. USR acuza ca se vrea intimidarea protestatarilor #rezist

apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca, precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte;

aruncarea asupra unei persoane, constructii sau asupra unui mijloc de transport cu obiecte de orice fel;

alarmarea publicului, a organelor specializate pentru a interveni in caz de pericol ori a organelor de mentinere a ordinii publice fara motiv intemeiat;

scrierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate;

lasarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri;

refuzul consumatorului de a parasi un local public in care se consuma bauturi alcoolice, dupa ora de inchidere sau la cererea indreptatita a unui salariat al localului;

servirea cu bauturi alcoolice, in localurile publice, a consumatorilor aflati in vadita stare de ebrietate, precum si a minorilor;

refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identitatii sale, de a se legitima cu actul de identitate sau de a se prezenta la sediul politiei, la cererea ori la invitatia justificata a organelor de urmarire penala sau de mentinere a ordinii publice.

savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora;

deteriorarea, ridicarea sau mutarea, fara drept, a semnelor sau indicatoarelor de orientare turistica si rutiera ori a celor care semnaleaza existenta unui pericol pentru viata persoanelor;

provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice;

alungarea din locuinta comuna a sotului sau sotiei, a copiilor, precum si a oricarei alte persoane aflate in intretinere

organizarea, ingaduirea sau participarea la jocuri de noroc - altele decat cele autorizate potrivit legii - de natura sa lezeze bunele moravuri;

atragerea de persoane, sub orice forma, savarsita in localuri, parcuri, pe strazi sau in alte locuri publice in vederea practicarii de raporturi sexuale cu acestea spre a obtine foloase materiale;

comercializarea armelor cu aer comprimat sau cu gaze comprimate, a arbaletelor, arcurilor pentru tir, pescuit sau vanatoare in alte locuri decat in magazinele autorizate sa efectueze operatiuni cu arme de foc si munitii;

nerespectarea masurilor de ordine sau a regulilor stabilite pentru buna desfasurare a manifestarilor cultural-sportive;

tulburarea linistii locatarilor intre orele 22:00 - 8:00 si 13:00 - 14:00 de catre orice persoana prin producerea de zgomote in localurile sau in sediile persoanelor juridice, in locuintele persoanelor fizice sau in oricare alt loc din imobile cu destinatia de locuinte ori situat in imediata vecinatate a acestora

neasigurarea de catre responsabili sau patroni, prin personal propriu ori specializat, a ordinii publice in localuri publice, hoteluri, moteluri, campinguri, cluburi, pensiuni, discoteci si in alte locuri de distractie sau de agrement pe care le conduc.

MAI spune ca e nevoie de amenzi mai mari, USR acuza ca se vrea reducerea la tacere a protestatarilor

Proiectul a trecut cu 88 de voturi pentru si urmeaza sa mearga la vot in Camera Deputatilor, Senatul nefiind camera decizionala.Potrivit documentuluiValeriu Mihai, subsecretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a precizat ca "MAI sustine adoptarea propunerii legislative supuse analizei, intrucat noile sanctiuni vor conduce la o eficientizare a aplicarii prevederilor legale in domeniu".Senatorul USR Florina Presada sustine ca, in momentul de fata, majorarea amenzilor pentru incalcarea normelor mentionate ar putea duce la descurajarea protestelor."USR apreciaza ca oportuna modificarea acestei legi, era nevoie de actualizarea cuantumului amenzilor pentru unele dintre infractiuni . Apreciem insa ca acestea marite in acest moment nu ar fi oportune. Stiind ca in acest moment in Romania avem un climat de revolta cetateneasca impotriva unor actiuni guvernamentale sau parlamentare, credem ca astfel de amenzi ar putea duce la descurajarea lor.Credem ca trebuie sa tinem un echilibru intre pastrarea ordinii si linistii publice, dar si a dreptului cetatenilor de a protesta, de a initia actiuni de protest atunci cand considera necesar. USR se va abtine la votul pe aceasta propunere legislativa. S-a intamplat nu o data ca protestatarii, in anumite actiuni ale lor, sa fie amendati in baza Legii 61/1991, in loc de Legea 60/1990 referitoare la adunarile publice", a spus Presada.Senatorul PMP Dorin Badulescu este de parere ca trebuie reglementate mecanismele prin care sa nu se ajunga la amenzi."Mult prea des avem tendinta de a majora niste limite ale unor amenzi pentru diverse contraventii deja reglementate, fara sa cautam mecanisme prin care sa nu mai ajungem in situatia de a nu mai aplica amenzi. Desi pare oportun, nu este neaparat un fenomen social si nu este neaparat o necesitate sa majoram cuantumul unor amenzi pentru anumite fapte antisociale. Trebuie sa reglementam mecanismele prin care sa nu se ajunga la aceste situatii. In consecinta, desi nu apare neaparat oportun, PMP va vota acest proiect de lege", a afirmat Badulescu.