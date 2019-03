Patru barbati au fost amendati dupa ce au injurat Politia Locala pe Facebook

Ziare.

Astfel, cei patru, cu varste cuprinse intre 39 si 55 de ani au primit amenzi intre 500 si 1.000 lei, arata Obiectiv de Braila Doi dintre braileni, unul in varsta de 39 de ani, celalalt in varsta de 52 de ani, au postat pe 5 februarie injurii la adresa politistilor locali braileni, cei doi fiind sanctionati cu suma de 500 lei, fiecare.Cel de-al treilea barbat, in varsta de 41 de ani, a postat in ziua de 20 februarie expresii jignitoare la adresa politistilor locali, fiind sanctionat contraventional cu suma de 1.000 lei.Cel de-al patrulea barbat, in varsta de 55 de ani, a postat pe 27 februarie diverse injurii la adresa Politiei Locale Braila si a fost sanctionat contraventional cu suma de 600 lei."In contextul in care, in baza deciziei instantelor de judecata romanesti, reteaua sociala Facebook, precum si conturile deschise pe aceasta platforma, reprezinta spatiu public si nu privat, faptele savarsite de cei patru barbati incalca prevederile Legii 61/1991 republicate, reprezentand contraventii, acestea fiind astfel sanctionate in conformitate", a transmis Politia Locala.