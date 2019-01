Ploiesti: Amenda pentru doi tineri care s-au dezbracat si s-au prefacut ca se cearta in trafic (Video)

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor Politiei Locale Ploiesti, un echipaj a observat la intersectia strazilor Soseaua Vestului cu Gheorghe Grigore Cantacuzino doua autovehicule care blocau intersectia. Soferii acestora au coborat din masini imbracati numai cu lenjeria intima si s-au luat la cearta.Cei doi, de 22 ani si 29 ani, ambii din Ploiesti, au fost amendati cu 200 lei fiecare, anunta sursa citata.In plus, a fost deschis si un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri si punerea de obstacol in trafic.La randul sau, purtatorul de cuvant al Politiei Prahova, Marian Popescu, a declarat ca cei doi au facut acelasi gest si intr-o alta intersectie din Ploiesti, in zona Caraiman."Unul dintre tineri a fost depistat la domiciliu, adus la sectie si sanctionat contraventional cu 200 de lei. Celalalt nu a fost depistat, dar a fost citat procedural pentru a se prezenta la sectie azi (vineri n.r) ", a afirmat Popescu.Din primele cercetari, gestul tinerilor ar fi fost o farsa, in sensul in care au simulat cearta si s-au dezbracat ca sa vada cum reactioneaza ceilalti soferi.