Primarul Bacaului a fost amendat pentru ca nu avea RCA valabil

Acesta spune ca nu si-a dat seama ca este inca in localitate.La controlul actelor, politistii au aflat ca edilul nu avea nici RCA valabil.Cosmin Necula a fost amendat de politistii ilfoveni si a ramas fara certificat si placute de inmatriculare."Nu am avut probleme, am fost contravenient. Am platit amenda, asta e! Din punctul meu de vedere e o chestiune de normalitate, apropo de tot ceea ce inseamna sanctiuni. Atata timp cat am gresit e normal sa platesc", a declarat Cosmin Necula, pentru MEDIAFAX.Pentru contraventiile comise, edilul a platit o amenda de 600 de lei.