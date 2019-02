Protestatarii care au dat cu ketchup pe peretii Ministerului Justitiei au fost amendati

Ziare.

"De asemenea, au fost sesizate organele abilitate pentru efectuarea cercetarilor sub aspectul savarsirii infractiunii de tulburare a ordinii publice", informeaza, miercuri, Biroul de presa al Jandarmeriei Capitalei.Mai multe persoane au aruncat, marti seara, cu obiecte si substante catre sediul Ministerului Justitiei, moment in care jandarmul care asigura paza si protectia obiectivului a solicitat in sprijin un echipaj de jandarmerie, pentru a interveni si a opri activitatea persoanelor turbulente, precizeaza sursa citata.Manifestarea a avut loc dupa ce Guvernul a modificat, prin ordonanta de urgenta, Legile Justitiei, la initiativa lui Tudorel Toader.