Sase tineri au facut gratar pe malul raului Mures. Trei dintre ei au fost amendati

Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Alba, sase tineri din localitatea Ciumbrud nu au dorit sa renunte la gratarul de 1 Mai, in ciuda faptului ca autoritatile au facut apel la populatie sa stea in case si sa respecte prevederile ordonantelor militare."Trei dintre tineri si-au asezat corturile pe malul raului Mures, intre localitatile Pagida si Ciumbrud, iar la 'petrecere' au chemat inca trei prieteni. Nu au apucat sa se bucure cum se cuvine, pentru ca au fost surprinsi de o patrula de jandarmi care se afla in exercitarea atributiilor de serviciu", au afirmat reprezentantii Jandarmeriei Alba.Trei dintre ei au fost amendati cu 2.000 de lei, iar ceilalti au primit avertismente. Apoi, cei sase si-au adunat lucrurile si au plecat spre case.