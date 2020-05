Dupa decizia CCR, a scazut brusc numarul de amenzi date de Politie. Iata cifrele de azi si din ultima saptamana

Ziare.

Pentru a putea sa ne raportam cat mai clar, am analizat comunicarile Grupului de Comunicare Strategica timp de o saptamana.Astfel,, s-a transmis ca politistii si jandarmii au depistat, in ultimele de 24 de ore,care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei, carora li s-au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 968.615 de lei., 7 mai, numarul persoanelor amendate a fost de, iar cuantumul amenzilor - 5.110.730 de lei., 6 mai,de persoane au fost amendate in total cu 6.022.952 de lei.5 mai,de persoane au incalcat ordonantele si au fost amendate cu 6.795.810 lei, in total., 4 mai, numarul acestora a fost considerabil mai mare, si anume, amenzile ajungand in total la 9.592.770 de lei.In weeekend, numarul celor care au incalcat ordonantele militare a fost si mai mare., 3 mai, au fost amendatide oameni, suna totala a amenzilor ajungand la 11.142.285 de lei., 2 mai, au fostde oameni prinsi de politisti fara declaratie sau cu nereguli pe aceasta si au fost amendati cu 9.466.700 de lei.Amintim ca CCR a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului si a decis ca OUG 34/2020, prin care a fost majorat cuantumul sanctiunilor aplicate in timpul starii de urgenta, e neconstitutionala . Insa amenzile primite in starea de urgenta nu se anuleaza automat, trebuie contestate in instanta pana pe 30 mai Joi, premierul Ludovic Orban a spus ca se dau in continuare amenzi, in ciuda deciziei CCR. Orban a explicat ca amenzile se dau acum la nivelul anterior ordonantei 34/2020. Intrebat in baza carui cadru legislativ se vor aplica aceste amenzi, Orban sustine ca declararea ca neconstitutionala a OUG poate sa fie interpretata ca o revenire la vechile amenzi.