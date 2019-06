Tatal celor doi copii care au cantat o melodie electorala pro-PSD a fost amendat cu 2.500 de lei

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, marti, pentru Mediafax, ca verificarile politistilor in acest caz nu au fost finalizate inca."Verificarile referitoare la videoclipul electoral 'Hai romani iesiti la vot' cu scopul identificarii tuturor persoanelor implicate in producerea acestuia nu sunt finalizate in acest moment. Dar, in urma verificarilor desfasurate pana acum, s-a stabilit ca videoclipul in cauza a fost realizat de tatal celor doi minori si postat ulterior pe Facebook si Youtube.Intrucat au fost incalcate prevederile art. 40, alin. 10 din Legea 33/2007, fata de acesta s-a luat masura sanctionarii contraventionale, in conformitate cu prevederile art. 53, alin. 1, litera z, din acelasi act normativ", a spus Metes.Articolul nr. 40 din Legea nr. 33/2007 privind alegerile europarlamentare arata ca "folosirea minorilor cu varsta sub 16 ani pentru distribuirea sau amplasarea de materiale de propaganda electorala este interzisa", iar amenda in astfel de cazuri este cuprinsa intre 1.000 si 2.500 de lei.Tatal celor doi copii a primit amenda maxima, de 2.500 de lei.Surse locale au declarat la randul lor pentru Mediafax ca ancheta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Maramures, declansata in acest caz, nu este finalizata, urmand sa fie stabilite masurile de protectie pentru cei doi copii."Parintii si-ar fi exprimat acordul pentru a realiza acel videoclip electoral, urmeaza sa vedem legat de copii care, oricum, nu pot fi folositi in astfel de clipuri", au spus sursele citate. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Maramures s-a autosesizat dupa aparitia unui videoclip pro-PSD in care cantau doi copii.Purtatorul de cuvant al DGASPC Maramures, Adrian Mandru, a declarat ca situatia va fi evaluata si se va stabili daca celor doi minori le-au fost incalcate drepturile.Videoclipul ar fi fost filmat in incinta Muzeului Satului din Baia Mare.In 23 mai, Codrin Stefanescu postase pe Facebook o melodie maramureseana, interpretata de doi copii . "A mai aparut un cantec superb din Tara Maramuresului! Despre PSD", scria Codrin Stefanescu.Ulterior, intr-un comentariu, el preciza ca nu PSD a comandat cantecul."Superba melodia! Nu noi am comandat asta! Oamenii canta din tot sufletul. In toata tara", mai scria Stefanescu.In cantecul "Hai Romani iesiti la vot", doi copii interpretau o linie melodica specifica zonei Maramuresului, pe un text in care oamenii erau indemnati sa voteze PSD: "Frunza verde de bostan/Eu nu-i fac sluj lui Timmermans" si "PSD-ul nu jigneste/El doar ca ne ocroteste/Gradinite, scoli si bani/Ca s-ajungem oameni mari/De la PSD invatam/Pe bunici sa-i ajutam/Pe bunici sa-i ajutam/Cu pensia lor marita/Viata e mai linistita", erau doar cateva dintre versurile cantecului pro-PSD.