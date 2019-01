Studenti din Liban si Maroc, carora le-a expirat dreptul de sedere, obligati sa paraseasca Romania

Ziare.

com

Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari - Directia pentru Imigrari a Municipiului Bucuresti au depistat trei cetateni straini, cu varste intre 18 si 23 de ani, din Maroc si Liban, care nu mai aveau drept de sedere pe teritoriul Romaniei."In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca acestia au intrat legal in tara, in scop de studii, insa la expirarea dreptului de sedere nu au parasit teritoriul Romaniei si nici nu au intreprins demersuri pentru prelungirea acestuia", au transmis reprezentantii IGI.Potrivit acestora, pe numele strainilor fost emise decizii de returnare cu termen de parasire voluntara a tarii de 15 zile si, totodata, au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de 1.200 de lei.