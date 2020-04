Un barbat s-a ales cu amenda pentru ca s-a dus cu masina la spalatorie, desi autoritatile au zis ca se poate

Ziare.

Asta desi Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a precizat ca acest lucru este permis in timpul starii de urgenta.Barbatul a avut asupra sa declaratia pe propria raspundere, insa chiar si asa, el a primit o amenda de 2.000 de lei, scrie Monitorul de Suceava Suceveanul a fost oprit de doi agenti de politie, iar unul dintre acestia chiar a sugerat ca exista o comunicare a MAI pe tema spalatoriilor auto, insa colegul sau a ramas ferm pe pozitii."Am plecat de la domiciliu cu declaratia pe proprie raspundere completata cu destinatia Magazin Lidl, fiind cel mai apropiat, si apoi o spalatorie auto Self wash din imediata apropiere. Am fost surprins la spalatorie de catre un echipaj de politie si tratat ca un infractor.Le-am prezentat declaratia si actul de identitate. Politistul care m-a abordat cu o tonalitate vadit agresiva si aroganta mi-a explicat ca nu am ce cauta acolo, ca spalatoriile auto sunt destinate doar politiei, salvarii si taximetristilor si ca doreste sa ma amendeze.Am incercat sa-i explic de precizarile oficiale ale MAI, dar agentul in cauza mi-a spus ca nu il intereseaza ce spune Vela sau prim-ministrul sau ce scrie pe pagina oficiala a MAI si ca daca in ordonanta nu scrie negru pe alb ca ai voie la spalatorie, el ma amendeaza si ca scopul lui este de a aplica doar ordonantele militare.Colegul sau intre timp a cautat pe telefon textul publicat si a incercat sa i-l arate, dar acesta a ramas ferm pe pozitie. Colegul parea ca nu este intru totul de acord cu actiunile agentului cu pricina, drept urmare s-a retras in masina", a declarat barbatul amendat, care a si contestat sanctiunea intre timp.Precizam ca mai multi cetateni au fost curiosi daca isi pot spala masina la spalatorie in aceasta perioada, intrucat in ordonantele militare adoptate pana acum nu este specificat acest lucru.Astfel ca Grupul de Comunicare Strategica a "clarificat" problema, dar lasa la latitudinea interpretarii necesitatea actului."Da, sunt permise deplasarile la spalatoriile auto pentru curatarea masinilor, atunci cand acest lucru este necesar, dar cu respectarea stricta a prevederilor ordonantelor militare. Deplasarea se poate face completand declaratia pe proprie raspundere la punctul privind acoperirea necesitatilor persoanei/motiv justificat", a transmis GSC.