Un preot din Maramures a fost amendat cu 20.000 de lei, dupa ce a oficiat o slujba cu 31 de persoane

Conform sursei citate, politistii maramureseni care se aflau in misiune si efectuau activitati de patrulare pe raza unei localitati (Recea - n.red.) au constatat ca in biserica se oficia o slujba religioasa la care au participat mai multi cetateni."Oameni legii au solicitat intreruperea slujbei religioase, iar preotul a fost sanctionat contraventional cu suma de 20.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor ordonantei militare. In lacasul de cult au fost identificate alte 31 de persoane", a precizat CJSU Maramures.Politistii au efectuat verificarile necesare pentru a stabili cate persoane au avut atributii pentru oficierea slujbei, respectiv pentru Pasti (pregatirea painii binecuvantate, in forma de prescuri, stropita cu agheasma si vin), urmand ca celelalte persoane, care au asistat la serviciul religios, sa fie sanctionate contraventional.Totodata, in cursul diminetii de sambata, autoritatile locale au fost sesizate de cetateni pe pagina de socializare ca in fata Catedralei Ortodoxe din municipiul Baia Mare se afla asezata o masa unde o persoana imparte prescura trecatorilor.