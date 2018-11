Amenzile de circulatie ar putea exploda de la 1 ianuarie. Un grup de deputati vrea sa schimbe modul de calcul

Initiativa

Sursa: Expunerea de motive

In acest moment, valoarea punctului-amenda este plafonata la 145 lei. Plafonarea a fost decisa anul trecut, printr-o ordonanta de urgenta, ale carei efecte expira in decembrie 2018.La articolul 98, alin.2 din Codul Rutier este specificat ca un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie.Asa ca, in ianuarie 2019, amenzile de circulatie ar putea exploda, pe fondul cresterii salariului minim brut.Un grup de 17 parlamentari a initiat un proiect legislativ prin care sa fie schimbat modul de calcul al punctului de amenda. Potrivit expunerii de motive, salariul minim brut pentru anul viitor a fost stabilit de Guvern la valoarea de 2.080 lei.In acelasi timp, de la 1 ianuarie 2019, va intra in vigoare si salariul minim diferentiat, astfel ca valoarea acestuia va fi de 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si pentru cei care au minim 15 ani vechime in munca."In lipsa unei plafonari, de la 1 ianuarie 2019, valoarea unui punct de amenda va fi de 208 lei, probabil. Spunem probabil deoarece pana acum nu a existat salariul minim diferentiat, iar articolul prin care se stabileste valoarea punctului de amenda nu prevede la care dintre cele doua niveluri se va aplica cota de 10%.Insa, la oricare valoare s-ar raporta, cuantumul amenzilor ar creste excesiv si ar crea probleme majore unor intregi categorii sociale, cum sunt somerii, studentii, pensionarii etc," se arata in expunerea de motive. Deputatii propun schimbarea definitiei alineatului 2, articolul 98, in: "".Dupa cum am aratat, articolul 98, alin.2 din Codul Rutier stabileste ca un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie.."Contraventiile rutiere sunt sanctionate in functie de clasele prevazute in Codul Rutier, astfel:- 2 sau 3 puncte-amenda;- 4 sau 5 puncte-amenda;- de la 6 la 8 puncte-amenda;- de la 9 la 20 de puncte-amenda;- de la 21 la 100 de puncte-amenda.