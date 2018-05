Constanta: Un sofer beat a fost prins in trafic conducand o masina fara cauciuc la o roata

Ziare.

Potrivit politistilor, un echipaj de Politie Rutiera care asigura fluenta traficului pe drumul national ce face legatura intre sudul litoralului si Autostrada Soarelui a observat, in statiunea Eforie Nord, un autoturism care nu avea cauciuc la roata din dreapta, circuland pe janta de aluminiu, soferul avand probleme in a pastra masina in directie dreapta.Ei au oprit masina si au constatat ca la volan se afla un tanar de 26 de ani, din Calarasi, care a spus ca se afla in cautarea unei vulcanizari.Testat pentru stabilirea alcoolemiei, s-a constatat si ca acesta se urcase baut la volan, rezultatul fiind 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat.Soferul s-a ales cu un dosar de cercetare penala, pentru conducere sub influenta alcoolului, si a ramas si fara permis de conducere.