Guvernul aproba ordonanta de urgenta pentru trotinetele electrice. Ce restrictii si amenzi prevede

De asemenea, ele nu pot fi folosite decat de persoanele care au cel putin 14 ani, iar viteza maxima din constructie a trotinetelor electrice nu poate depasi 25 de km/h, conform ordonantei.Trotineta este definita ca vehicul cu doua sau trei roti prevazuta pentru transportul unei singure persoane, astfel incat Politia va putea sa-i sanctioneze pe cei care incalca regulile.Amenzile prevazute in proiect sunt intre 6 si 8 puncte de amenda (145 de lei e un punct de amenda).Circulatia trotinetelor este permisa in Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Franta si Italia, dar este interzisa in Marea Britanie.Comunitatea utilizatorilor de trotinete electrice se opune acestor reglementari, ei fiind nemultumiti mai ales de limitarea vitezei din constructie: "Odata pentru ca in momentul de fata sunt multe trotinete care pot atinge 28-30-35-40 km/ora si a doua oara: nu poti sa interzici existenta unui obiect care deja exista prin limitarea in definitie," a declarat pentru Digi24 Mihnea Raducu, reprezentant al comunitatiiCiteste mai departe despre OUG de reglementare a circulatiei trotinetelor electrice pe Curs de guvernare