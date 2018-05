Politistii din Iasi ii prind pe vitezomani cu pistolul radar. Bate la peste un kilometru

Ziare.

Politistii au actionat cu pistolul radar pe drumul european 583, pe raza comunei Schitul Duca. In mai putin de o ora, ei au aplicat peste zece sanctiuni contraventionale soferilor vitezomani. Cea mai mare viteza inregistrata de pistolul radar a fost de 86 de kilometri/ora, inregistrata in dreptul unei localitati."Aparatul este primul de acest gen pe care il primesc politistii rutieri ieseni. Acesta va fi folosit cu prioritate pe DE 583, pe drumurile nationale, dar si pe celelalte artere de pe raza judetului Iasi.Speram ca prin prezenta in trafic cu acest pistol radar sa impunem conducatorilor auto un comportament preventiv. Acest pistol poate depista de la distanta de 1.200 de metri, functionand ca un aparat radar", a declarat agentul Ioana Bustiuc, din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi.