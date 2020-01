Razie in traficul din Bucuresti: 13 permise retinute. Tineri urcati la volan dupa ce consumasera canabis sau foarte mult alcool

Ziare.

com

Potrivit Brigazii Rutiere, politistii au actionat pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru reducerea riscului de accidente, urmarind in special depistarea conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.Astfel, au fost aplicate 63 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 28.000 de lei, si au fost retinute 13 permise de conducere, cele mai multe pentru conducere sub influenta alcoolului si pentru nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului.De asemenea, au fost intocmit doua dosare penale pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice si pentru conducere sub influenta substantelor psihoactive.In jurul orei 23.30, un barbat in varsta de 23 de ani a condus un autovehicul pe Str. Ion Brezoianu, aflandu-se sub influenta substantelor psihoactive. El a fost testat cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a canabisului, astfel ca soferul a fost dus la sediul INML pentru recoltarea probelor biologice. In acest caz a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive.In jurul orei 3.45, un alt barbat in varsta de 23 de ani a condus un autovehicul pe Bd. George Cosbuc, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. El a fost testat cu aparatul Alcooltest care a indicat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur in aerul expirat, fiind dus la INML in vederea recoltarii de probe biologice. In cauza a fost intocmit un dosar penal pentru conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice.