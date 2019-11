Scad amenzile pentru biciclisti: Proiectul USR a fost adoptat de Parlament

Ziare.

Proiectul a fost initiat de deputatul USR Sergiu Vlad, fiind adoptat miercuri de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz, conform unui comunicat de presa.Astfel, amenzile scad de la 870 - 1.160 lei pana la 580 - 725 de lei."In loc de amenzi cuprinse intre 870 lei si 1.160 lei, nivel considerat drept exagerat chiar si de catre politisti, Codul rutier va prevede pentru nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor amenzi cuprinse intre 580 lei si 725 lei.Concret, proiectul de lege modifica art. 100 si 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice astfel incat nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor sa nu mai fie sanctionata cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni (6-8 puncte-amenda), ci cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni (4-5 puncte-amenda)", conform documentului."Dupa 2 ani si 8 luni de la depunere, acest proiect legislativ, care are ca menire sa aduca un pic de normalitate in viata si asa grea a biciclistilor pe strazile si soselele din Romania, a fost votat in plen. Scopul acestui proiect este de corelare a valorii amenzilor cu gravitatea faptelor", a declarat deputatul USR Sergiu Vlad, citat in document.